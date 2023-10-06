Yeşil Dönüşümün Kalbi Kayseri’de Atacak

Etkinliğin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Mehmet ÖZHASEKİ‘nin katılımı ile 14 Ekim 2023, Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.

Açılışı takiben alanında uzman ulusal konuşmacıların katılımlarıyla farklı konu başlıklarında “Yeşil Binalarda Dönüşüm ,YEsTR ve Sanayide Yeşil Dönüşüm” konuları konuşulacaktır.

MMG Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir tarafından yapılan açıklama tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , çevre sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin destekleriyle organize edilen zirve ile Türkiye Yüzyılı Hedefi olarak ortaya konulan Yeşil Dönüşüm hedefinin, konunun uzmanlarınca anlatılması ve ülkemizin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için ne derece önemli olduğu vurgusunun yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda etkinlik sonrasında etkinliğin çıktıları raporlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak ve sektörün hizmetine sunulacaktır. Ayrıca etkinlik sırasında sektörün; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi boyutunu temsil eden paydaşlarının aynı platformda bir araya gelmesi ve etkileşimde bulunması hedeflenmektedir.'



