'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' projesi hayata geçirildi
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve KADEM Kayseri İl Temsilciliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' Projesi hayata geçirildi.
Protokole; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Müdürü Bülent Saklav, KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç, ERÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve öğretim üyeleri katıldı.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kadınların tarımsal üretimde daha aktif rol alması için güç birliği. Kadın emeğiyle güçlenen tarım, sürdürülebilir gelecek” denildi.