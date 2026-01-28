  • Haberler
  • Gündem
  • 'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' projesi hayata geçirildi

'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' projesi hayata geçirildi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve KADEM Kayseri İl Temsilciliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' Projesi hayata geçirildi.

'Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda' projesi hayata geçirildi

Erciyes Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve KADEM Kayseri İl Temsilciliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Yeşil Eller: Kadınlar Topraksız Tarımda” projesi hayata geçirildi.

Protokole; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Müdürü Bülent Saklav, KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç, ERÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve öğretim üyeleri katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kadınların tarımsal üretimde daha aktif rol alması için güç birliği. Kadın emeğiyle güçlenen tarım, sürdürülebilir gelecek” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri mobilyasının kalbi İstanbul'da attı
Kayseri mobilyasının kalbi İstanbul’da attı
Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Kırsal Hizmetler Artıyor
Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Kırsal Hizmetler Artıyor
Kar, buz ve tuzun tahrip ettiği yollar tamir ediliyor
Kar, buz ve tuzun tahrip ettiği yollar tamir ediliyor
CHP Bildiğiniz Gibi: Hizipler çatışması-Etnik çekişme
CHP Bildiğiniz Gibi: Hizipler çatışması-Etnik çekişme
Emniyet Sualtı Grup Amirliği Kayseri'de kuruldu
Emniyet Sualtı Grup Amirliği Kayseri’de kuruldu
'Elektronik sigara kullanımında ölüm oranları yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor'
"Elektronik sigara kullanımında ölüm oranları yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!