Yeşil mercimek ve yulaf ithalatında gümrük vergileri düşürüldü



Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu karara göre yeşil mercimekte uygulanan gümrük vergisi yüzde 10’a, yulafta ise yüzde 30’a düşürüldü.

Ticaret Bakanlığı’nın İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre yeşil mercimek ile yulaf ithalatına ilişkin gümrük vergileri yeniden düzenlendi ve yeşil mercimeğin gümrük vergisi yüzde 19,3’ten yüzde 10’a, yüzde 130 olarak uygulanan yulafın gümrük vergisi ise yüzde 30’a düşürüldü. Karar, 30 Nisan 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada; spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının yanı sıra sanayicinin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiğine dikkat çekildi ve ilgili kurum kuruluşlarla koordinasyon içerisinde gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.