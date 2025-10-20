Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, çevre bilincini artırmak ve doğayla iç içe bir farkındalık oluşturmak amacıyla Talas Ali Dağı’na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve birçok eğitim yöneticisi de katıldı.