Yeşil Vatan Seferberliği için fidan dikimi 11 Kasım’da başlıyor: Fidan nasıl dikilir?

Türkiye genelinde sürdürülen “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Kayseri’de binlerce fidan toprakla buluşturulacak. Yeşil Vatan Seferberliği için fidan dikimi 11 Kasım’da başlıyor. Fidan dikimi ise şu şekilde: Öncelikle dikim yapılacak alan yabancı ot ve taşlardan temizlenir. Fidanın kök uzunluğuna göre yaklaşık 30-40 santimetre derinliğinde bir çukur açılır. Fidanın kökleri düzgün bir şekilde çukura yerleştirilir, kök boğazı toprağın yüzeyiyle aynı seviyede olmalıdır. Çukur, köklerin arasına hava kalmayacak şekilde toprakla doldurulur ve hafifçe bastırılır. Son olarak fidanın can suyu verilir.