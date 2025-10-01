Yeşilay'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Sayın Mehmet Çifçi ve kurum amirleri ile birlikte Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.