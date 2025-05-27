Yeşilay’dan 3 güne 3 etkinlik

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise farkındalık oluşturmak adına Kayseri halkını etkinliklere davet etti.



MİLLET BAHÇESİ’NDE UÇURTMA FESTİVALİ

Başkan Çifçi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek uçurtma festivali ile ilgili, “Bu hafta sonu Kayseri Yeşilay olarak üç güzel etkinlikle farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncelikle Cuma günü saat 2'de Millet Bahçesinde ikinci geleneksel uçurtma şenliği etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Geçen yıl başlamıştık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bir proje. Kayseri'de Milli Eğitim Grubu'na bağlı Yeşilay Kulübü öğrencilerimizin katılacağı çok yoğun bir katılımla uçurtma festivali düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA STANT KURULACAK

Başkan Çifçi, festivalde stant kuracaklarını belirterek, “Cumartesi günü İncesu’da gerçekleşecek olan Kamp ve Karavan Derneği'nin yapacağı festivalde de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği kapsamında bir stant çalışmamız olacak” ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ PEDALLAR ÇEVRİLECEK

Çifçi, son olarak bisiklet etkinliği düzenleneceğini de vurgulayarak şunları söyledi: “Pazar günü de Kayseri'de çok ses getiren halkımızın da özellikle beklediği bir proje yapacağız; bisiklet etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Saat 09:30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Geçen yıl ki rotayı kullanacağız ve Millet Bahçesi’nde son bulacak. Biliyorsunuz 81 ilde eş zamanlı yapılıyor. Bisiklet Yeşilay'ın çalışmalarıyla alakalı aynı zamanda bir sembol haline geldi. Çünkü biz bağımlıkla mücadelede ilk adımı, tekerin ilk çevrilmesini çok önemsiyoruz.”