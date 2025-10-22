Yeşilay'dan öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
Yeşilay Kayseri Şubesi, “Benim Kulübüm Yeşilay” etkinlikleri kapsamında Mehmet Miraboğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması hedeflendi. Yeşilay gönüllüleri, öğrencilerle bilinçlendirici bir gün geçirerek farkındalık oluşturdu.