Yeşilay Danışma Merkezleri depremzedeler için çalışacak

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi Yeşilay Danışma Merkezi'nde gönüllü psikologların da bulunacağını ve bu oluşumun sürekli kendini diri tutarak acil durumlarda sahada destek vereceğini söyledi.

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  • 02.03.2023 12:16
  • Güncelleme: 02.03.2023 15:40
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Yeşilay Danışma Merkezleri depremzedeler için çalışacak
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Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; Yeşilay Danışma Merkezi’nde gönüllü psikologların da bulunacağını ve bu oluşumun sürekli kendini diri tutarak acil durumlarda sahada destek vereceğini söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeşilay olarak afet bölgesindeki çalışmalara katkı sunduklarını ifade eden Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; "Maalesef ülkemizde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen afetin gerçekleştiği günden bu yana Yeşilay olarak sürece katkı sağlama çalışmalarında bulunduk. İlk günden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile birlikte Kızılay ile işbirliği içerisinde olmak adına Kızılay’a yönlendirdik. Kızılay gönüllüsü olarak da birlikte çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra şube olarak yardım kampanyalarımız oldu" dedi.

"Oluşum her zaman kendini diri tutacak, acil durumlarda işin psikolojik etkilerini sahaya yansıtacak"

Türkiye çapında depremzedelere psikolojik yardım sağlayacak olan Yeşilay Danışma Hattında psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve gönüllülerin bulunacağını aktaran Çifçi, sadece depremzedelere değil vatandaşlara da psikolojik destek verileceğini sözlerine ekledi. Çifçi açıklamasını; "Genel merkezimiz özellikle Yeşilay Danışma Merkezlerimizin tüm Türkiye çapında depremzedelerimize psikolojik yardım çerçevesinde bir çalışma başlattılar. Biz bu duyuruyu yaptığımız andan itibaren Kayseri’de birçok psikolog arkadaşımız gönüllü çalışmak istediklerini aktardı. Biz de onlarla bir oluşum halindeyiz. Hem Yeşilay Danışma Merkezimizdeki psikolog arkadaşlarımız, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız, hem üniversitelerimizden başvuran arkadaşlarımızla beraber güzel bir gönüllü psikolog ekibi oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde gerek şubemizi gerekse şehirde birkaç alternatif noktada depremzedelerimize uzun vadede psikolojik destek vereceğimiz bir çalışma planlıyoruz. Bu oluşturacağımız oluşum her zaman kendini diri tutacak. Allah bir daha göstermesin fakat böyle acil durumlarda işin psikolojik etkilerini biranda sahaya yansıtacağımız bir oluşum olarak da çalışmalara devam etmesini istiyoruz. Psikolog ekibimiz sadece bu anlamda depremzedelere değil dönem dönem halkı bilinçlendirme adına bu tür çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama her kesimin olduğu gibi bizler de bu anlamda elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız" şeklinde sürdürdü.

Öte yandan 11 ili etkileyen deprem nedeniyle 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nda hazırlanan tüm imkanların depremzedeler için kullanılacağı, depremden etkilenen vatandaşların 444 98 01’i arayarak çevrimiçi ve yüz yüze uzmanlardan destek alabileceği bildirildi.

İHA

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