  • Haberler
  • Gündem
  • Yeşilay Erva Aile Topluluğu İftar Sofrasında Buluştu

Kayseri'de Yeşilay Erva Spor Kulübü öğrencileri ve aileleri, düzenlenen samimi bir iftar programında bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

İftar sonrasında gerçekleşen sohbet toplantısında, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı. Demir, sağlıklı bir geleceğin inşasında sporun ve doğru rehberliğin önemine vurgu yaptı.

Öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Yeşilay Erva ailesinin güçlü yapısı bir kez daha sergilendi. Kulüp, gençlerin sadece spor eğitimi almadığı, aynı zamanda değerler eğitimi de aldığı bir ortam olarak öne çıkıyor.

Programa katkı sunan herkese teşekkür edilirken, projenin öncüsü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Erva Şube Müdürü Muammer Benli'ye de özel teşekkürler iletildi. Yeşilay Kayseri Şubesi, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!