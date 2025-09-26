Yeşilay ERVA Spor Kulübü'nden SEM'e 3 sporcu katıldı
Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluklar elde eden Yeşilay ERVA Spor Kulübü güreş sporcularından Zehra Kahraman, Azranur Öztürk ve Tülaynaz Koç Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezine katılmaya hak kazandı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başlatmış olduğu ERVA Spor Okulları Projesi kapsamında; Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluklar elde eden Yeşilay ERVA Spor Kulübü bünyesindeki güreş sporcularından Zehra Kahraman, Azranur Öztürk ve Tülaynaz Koç Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sporcu Eğitim Merkezine katılmaya hak kazandı.