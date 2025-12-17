Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Bağımlılıktan kurtarmak, insanın yapabileceği en büyük iyiliktir'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda ‘Bağımsızlık Seferberliği’ Kayseri Modeli Lansmanı düzenlendi. Düzenlenen programa Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Bölge Koordinatörü Bahar Akgül, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Klinik Psikolog Beyza Nur Ceviz, Psikolojik Danışmanlar Zeynep Birol Altın ve Bulut Akdoğan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, eğitimcilerle öğrenciler katılım sağladı.

İnsanın hedefi olduğu takdirde bütün zorlukların üstesinden gelebileceğini ifade eden Başkan Dinç, bireyin hedefi/ideali olmadığı takdirde en ufak sorunda hayattan/kendinden kopabileceğini belirterek “Bu nedenle hep beraber rüya görelim, hep beraber hayal kuralım. Kayseri'de el birliğiyle beraber her sokağa, her mahalleye girelim. Dokunabildiğimiz kadar çocuğa, dokunabildiğimiz kadar insana dokunalım. İnsanların hayatını zenginleştirelim. Onlara yapabileceğimiz en büyük iyiliği yapalım. Onları bağımlılıktan koruyalım, koruyamıyorsak kurtaralım. Bir insanın yapabileceği en büyük iyilik budur, görebileceği en güzel rüya budur, en büyük hedef budur” dedi.