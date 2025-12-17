Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Doğruları yaşamak noktasında problemlerimiz var'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda ‘Bağımsızlık Seferberliği’ Kayseri Modeli Lansmanı düzenlendi. Düzenlenen programa Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Bölge Koordinatörü Bahar Akgül, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Klinik Psikolog Beyza Nur Ceviz, Psikolojik Danışmanlar Zeynep Birol Altın ve Bulut Akdoğan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, eğitimcilerle öğrenciler katılım sağladı.

Gençlerin yetenek, bilgi, kabiliyet, enerji, ilgi ve ilişki anlamında hazır oldukları takdirde hayata dair büyük eserler bırakabileceklerini ifade eden Başkan Dinç, “Duvarları çok güzel eserlerle boyayacaksınız. Çok güzel yazılar yazacaksınız. Ama yoksa böyle bir hazırlık, o zaman bırakın duvarı boyamayı, doldurmayı; fark etmeyeceksiniz bile. Kendinizi hazırlarsanız, özellikle bu dönemde ve sonrasında kaç yaşında olursanız olun; ilgilerinizi, imkanlarınızı, becerilerinizi, kabiliyetlerinizi geliştirirseniz bir sürü duvar karşınıza çıkacak. Anahtar işimiz, en büyük hazinemiz; kendimize söz geçirme meselemiz. Bu salondaki herkes neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyor. Neyin güzel, neyin çirkin olduğunu biliyor. Ne yapması gerekiyor, ne yapmaması gerekiyor bunu biliyor; hepiniz, A'dan Z'ye hepiniz, en gencimizden en yaşlımıza kadar hepimiz. Ama bu davranışlarımızı hayata dökmek konusunda, doğru bildiğimiz gibi yaşamak noktasında problemlerimiz var. Kendimize söz geçirmek, dürtülerimizi kontrol etmek, hazlarımızı ertelemek konusunda büyük açmazlarımız var. Bu dönemin insanının imtihanı, bilgiye ulaşmak imtihanı değil; bildiğini yaşamak imtihanı, kendine söz geçirmek imtihanı. Eflatun’un dediği gibi; en kolayı dünyayı, en zoru ise kendimizi yönetmektir” diye konuştu.