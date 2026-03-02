Yeşilay Haftası'nda Anlamlı Buluşma: 'Bağımlılıkla Mücadele Milli Bir Meseledir'

Gerçekleşen ziyarette, Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek Yeşilay Haftası boyunca yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen rehabilitasyon süreçleri, psikososyal destek uygulamaları ve aile odaklı hizmet modeli üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Merkezde yürütülen çalışmaların yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu kapsayan bütüncül bir yaklaşım içerdiği vurgulanırken, bağımlılıkla mücadelenin güçlü kurumsal iş birliğiyle sürdürüldüğü ifade edildi.

Hulusi Akar: “Bağımlılıkla Mücadele Milli Bir Meseledir”

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorun değil, milli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yeşilay’ın 106 yıllık köklü geçmişiyle yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Akar, özellikle gençlerin korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına Yeşilay’ın üstlendiği misyonun hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Demir: “Kayseri’de Hiçbir Gencimizi Kaybetmeyeceğiz”

Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir ise 1–7 Mart Yeşilay Haftası’nın toplumsal bilinç ve farkındalık açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Kayseri’de bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Demir, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek daha güçlü ve bilinçli bir toplum inşa etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve bağımlılıkla mücadelede iş birliğinin güçlenerek devam edeceği mesajlarıyla sona erdi.

Yeşilay, 1–7 Mart Yeşilay Haftası boyunca toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edecek.