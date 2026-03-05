Yeşilay Haftası'nda KYK Yurtlarında Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Programlarda Yeşilay formatörleri ve uzman psikologlar, öğrencilerle bir araya gelerek dijital bağımlılık, tütün ve madde bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen interaktif sohbetlerde gençlerin bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

Etkinliklerde öğrencilere karşılıklı sohbetler yapılarak bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı. Gençlerin sorularının da cevaplandığı programlarda, bağımlılıklardan uzak durmanın ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı.

Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay Haftası kapsamında gençlerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bağımlılıkla mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Gençlerimizi bilinçlendirmek ve sağlıklı bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Yeşilay Kayseri yetkilileri, 1–7 Mart Yeşilay Haftası boyunca şehir genelinde gençlere, ailelere ve toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.