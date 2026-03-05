Yeşilay Haftası Sanat Sergisi yapıldı

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi’nde Kayseri Rehabilitasyon Merkezi ve Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışanlarının eserlerinin yer aldığı ‘Yeşilay Haftası Sanat Galerisi’ bugün son buldu. Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zülal Behra, sergi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Her sene mart ayının ilk haftasında kutlanmakta olan Yeşilay Haftasını bu sene de Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimiz işbirliğinde gerçekleştirdik. Böylece Yeşilay’dan destek almakta olan kıymetli danışanlarımızın eserlerini halkımızla buluşturmuş olduk. Kağıt rölyef, çeşitli el sanatları, yağlıboya tabloları, seramik ve kara kalem çalışmaları gibi el sanatlarımızdan oluşan bir sergimiz oldu. Sanatla terapi, sanatla rahatlama, sanatın rehabilitasyondaki katkısını Yeşilay olarak elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Hem yatılı merkezimizde, hem danışmanlık merkezimizde çeşitli atölyelerimiz var. Danışanlarımızın hobilerini destekliyoruz. Boş zamanlarını verimli geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Rahatlatıcı bir tarafı var” şeklinde konuştu.