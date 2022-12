Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

Yeşilay’ın bu yıl 6’ncısını düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmayı ’kurmaca’ dalında Korhan Topcu, ’belgesel’ kategorisinde Mehmet Mete kazanırken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne ise Selçuk Şenver layık bulundu. Halkın Favorisi Özel Ödülü ’Çaba Güzelleştirir’ filmiyle Emrullah Özcan’a verildi.

Yeşilay’ın T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ’Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı’ temasıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Önceki senelerde Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması olarak düzenlenen ve geçen yıl itibariyle Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması olarak yolculuğuna devam eden yarışmaya bu yıl 152 eser başvuruda bulundu. Yarışmada ’kurmaca’ kategorisinde birincilik ödülü ’Saklanamayan’ filmiyle Korhan Topcu’nun, ikincilik ödülü ’Senarist’ filmiyle Bayram Orak’ın, üçüncülük ödülü ise ’Yok’ filmiyle Ahmet Serdar Taşyürek’in olurken; belgesel kategorisinde birinciliği ’Hoş Geldin Mardin’ ile Mehmet Mete, ikinciliği ’Uyan’ filmiyle Aydın Emre Ertemoğlu, üçüncülüğü ’Çaresiz’ filmiyle Ali Akın Doğu aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne ’Ana Kuzusu’ filmiyle Selçuk Şenver değer görülürken, Halkın Favorisi Özel Ödülü ise ’Çaba Güzelleştirir’ filmiyle Emrullah Özcan’a verildi. Ödüller; Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol’un katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen törende verildi. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın jüri başkanlığında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, yönetmen Derviş Zaim, Birol Güven, ressam Mehmet Güleryüz, Türkiye’nin önemli üniversitelerinin sinema ve televizyon bölümünde görev yapan öğretim üyeleri, sinema eleştirmenlerinden oluşan 20 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunda kazananlara toplam 104 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada, kurmaca ve belgesel kategorilerinde birinciler 18 bin TL, ikinciler 13 bin TL ve üçüncüler 8 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen eserin sahibine de 18 bin TL ödül verildi. 9 bin 211 kişinin oy kullandığı oylamada en yüksek oy ile ’halkın favorisi’ seçilen eser sahibine ise 8 bin TL takdim edildi. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmasında şunları ifade etti;

“Yeşilay Türkiye’de ve dünyada öncü bir sivil toplum kuruluşu. Bağımlılıklarla mücadele toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Bu anlamda Yeşilay, her aracı kullanarak bağımlılıklarla mücadele ile ilgili mesajlarını toplumun her kesimine iletiyor. Bunlardan biri de sinema. Her yıl düzenlediğimiz bu yarışmaya katılım oranlarının yanı sıra katılan filmlerin kalite düzeyinin de arttığını görüyoruz. Jürimiz birbirinden güzel filmleri seçmekte oldukça zorlandı. Yarışmaya katılan tüm genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yarışmamızın, gençlerimizin gelecekteki sanat yaşamına bir basamak teşkil etmesini diliyorum. İnanıyorum ki her bir yarışmacımız gelecekte daha iyi yerlere gelecek ve daha iyi işlere imza atacak” dedi. Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol ise; “Bağımlılıklarla mücadele alanında, iyi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına yaptığımız tüm çalışmalar Yeşilay’ın öncelikli hedefini oluşturuyor. Gençlerimize ulaşmak, o berrak zihinlerini de mücadelemize dâhil etmek, onları tertemiz yaşamın birer sözcüsü olarak görebilmek bizim en güçlü motivasyon kaynağımız. Tam bu noktada da; Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmamızla sinemanın kapsayıcı dili ve görsel gücü sayesinde, gençlerin bakış açısıyla bağımlılığı görüp, farklı hedef kitlelere bağımsızlığın önemini anlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.