Yeşilay Kayseri Ailesi İftarda Buluştu

İftar programına Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve YEDAM personelleri ile aileleri katıldı. Programda, bağımlılıkla mücadele alanında özveriyle görev yapan personellerin emeklerinin yanı sıra, bu süreçte en büyük destekçileri olan ailelerinin de önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay’ın yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda güçlü bir aile olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bağımlılıkla mücadele, yalnızca kurumlarımızın değil; gönül veren herkesin birlikte yürüttüğü büyük bir sorumluluktur. Rehabilitasyon merkezimizde ve YEDAM’da görev yapan tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu fedakâr çalışmaların arkasında ise her zaman onların en büyük destekçisi olan kıymetli aileleri bulunuyor. Bizler aynı hedefe yürüyen büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız sürece daha fazla insana umut olacak, daha fazla hayatın yeniden kazanılmasına vesile olacağız.”

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, Yeşilay ailesinin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında görev alan ekipler arasındaki güçlü bağın da bir göstergesi oldu.

Yeşilay Kayseri Şubesi, toplum sağlığını korumak ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.