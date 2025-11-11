Yeşilay Kayseri'de ilk mezuniyet: Bağımlılıktan kurtulan 3 vatandaş taburcu oldu

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay tedavilerini tamamlayan 3 vatandaşın taburcu olduğunu ifade ederek, “Kayseri'de yapımı tamamlanan rehabilitasyon merkezimizin Mart ayında açılışını yapmıştık. Haziran ayı itibarıyla da ilk danışanlarımızı tedavisine başlamıştık. Açılışta da bunu söylemiştik, buranın açılışı inşallah ilk mezunlarımızı verdiğimizde gerçekleşecek. Bugün bu müjdeyi, müjdeli haberi, güzel haberi tüm şehrimizle paylaşmak istedik. Bugün ilk mezunlarımızı veriyoruz. Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay tedavilerini tamamlayan 3 danışanımız bugün tertemiz, kurtulmuş bir şekilde yeni hayatlarına başlıyorlar. Bu projeyi sahiplenen tüm şehirle paylaşmak istedik. Bundan sonraki süreçlerinde de yine yanlarında olacağız, yine destek olacağız. İstihdam süreçlerini başlatıyoruz. Sağ olsun Sayın Valimiz, şehrin büyükleri, başından beri projeyi sahiplendikleri gibi projenin bu meyvelerini de sahipleniyorlar. Onlarla alakalı birtakım görüşmelerde bulundular. İstihdam desteklerini vereceğiz ve yine psikososyal destek ömür boyu devam edecek şekilde YEDAM'lar üzerinden devam ettireceğiz. Bu güzel haberi paylaşmak istedik. İnşallah bundan sonra yeni güzel haberler gelmeye başlayacak ve şehrimizde, ülkemizde ailelere umut olacak tesisimiz güzel haberlerle amacına ulaşacak” ifadelerinde bulundu.