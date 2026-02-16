Yeşilay Kayseri'de Yeni Dönem: Mustafa Demir Vizyonu

Yeni başkan Mustafa Demir, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, Kayseri’nin gençlerini kaybetmeme kararlılığını vurguladı.

Mustafa Demir'in Vizyonu

Mustafa Demir, "Kayseri’de hiçbir gencimizi kaybetmeye gönlümüz razı olmaz diyerek bu yola çıktık. Her insana uzanan el, aslında bir ailenin ve toplumun geleceğine uzanır," diyerek bağımlılıkla mücadelede yalnızca teknik yöntemlerin yeterli olmadığını, aynı zamanda şehrin değerlerine ve kardeşlik ruhuna da dayanacaklarını belirtti.

Aileler İçin Sorumluluk

Demir, Yeşilay'ı ailelere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, "Yunus Emre’nin anlayışıyla her insana şefkatle yaklaşacak, her haneye umut olmaya çalışacağız," dedi. Bağımlılıkla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini ve rehabilitasyon merkezlerini bir şifa kapısı haline getireceklerini dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

Yeni dönemde bağımlılıkla mücadeleyi tüm ilçelere yaymayı hedefleyen Mustafa Demir, okullarda önleyici eğitimleri güçlendireceklerini ve ilçe temsilcilikleriyle sahadaki varlıklarını artıracaklarını açıkladı.

Mustafa Demir, Kayseri'de bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralarken, toplumsal dayanışma ve aile odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.