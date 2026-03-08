Yeşilay Kayseri'den 8 Mart'ta Toplumsal Farkındalık

Etkinlikte kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Yeşilay gönüllülerinin yürüttüğü çalışmada, sağlıklı ve bağımsız bir toplum için kadınların rolünün büyük olduğuna dikkat çekildi.

“Kadınlarımız Toplumun Teminatıdır”

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kadınlarımız; ailemizin, toplumumuzun ve sağlıklı nesillerin en güçlü teminatıdır. Bağımlılıkla mücadelede kadınlarımızın bilinçli ve güçlü duruşu toplumumuz için büyük bir umut kaynağıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Yoğun İlgi ve Kararlılık

Gün boyunca vatandaşlarla birebir sohbet eden Yeşilay ekipleri, bağımlılık türleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Etkinlik kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yeşilay yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.