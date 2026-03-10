  • Haberler
Yeşilay Kayseri'den Bünyan Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na Ziyaret

Yeşilay Haftası (1–7 Mart) kapsamında Yeşilay Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Bünyan Kapalı Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Gençlerle Bağımlılıkla Mücadele Üzerine Sohbet

Ziyarette gençlerle bir araya gelen Yeşilay heyeti, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve umut dolu bir gelecek üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Programda gençlerin hayata tutunmalarını kolaylaştıracak bilinçlendirme çalışmaları öne çıktı.

Kaymakam ve Kurum Yönetimi Ev Sahipliği Yaptı

Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem’in eşlik ettiği ziyarette, kurum yönetimi ve personeli Yeşilay Kayseri heyetine misafirperverlik gösterdi.

“Gençlerimizin Umutlarını Güçlendirmeliyiz”

Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Toplumun her kesimine ulaşmak, gençlerimizin umutlarını güçlendirmek ve onları bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir geleceğe hazırlamak bizim en önemli görevimizdir. Gençlerimizin yanında olmak, onları topluma kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Teşekkür ve Kararlılık Mesajı

Program sonunda Yeşilay Kayseri yönetimi, Kaymakam Yücel Erdem’e, Cezaevi Müdürü’ne ve kurum personeline teşekkür etti. Yeşilay Kayseri, gençlerin sağlıklı ve bağımsız bir gelecek kurmalarına destek olma kararlılığını yineledi.

 

 

 

Haber Merkezi

