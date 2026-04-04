Yeşilay Kayseri'den Kanser Haftası'nda Minik Kalplere Umut Dolu Ziyaret

Yeşilay ekibi ve gönüllüler, minik hastalarla bir araya gelerek oyuncaklar dağıttı, müzik aletleriyle mini bir konser düzenledi. Çocukların da şarkılara eşlik ettiği etkinlikte, hastane koridorları neşe dolu anlara sahne oldu.

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yalnızca oyuncak değil, umut ve tebessüm paylaştığı vurgulandı. Şube yetkilileri, “Kanserle mücadele eden çocuklarımızın her zaman yanındayız. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı buluşma, hem çocuklara hem de ailelerine moral olurken, Yeşilay’ın toplum sağlığına yönelik insani dokunuşunun bir kez daha altını çizdi.