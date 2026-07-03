Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Protokol Buluşması

Kayseri'de bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların ele alındığı önemli bir buluşma gerçekleşti. Yeşilay Kayseri Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve önleyici faaliyetler masaya yatırıldı.

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Protokol Buluşması

Şube Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, bağımlılıkla mücadelede yürütülen projeler, rehabilitasyon hizmetleri ve ortak hareket etme yolları değerlendirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Yeşilay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Protokol Buluşması

Yeşilay Kayseri Şubesi, nazik ziyaretleri dolayısıyla protokol üyelerine teşekkür ederek, “Sağlıklı ve bağımsız nesillerin yetişmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Haber Merkezi

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