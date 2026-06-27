Yeşilay Kayseri tarafından Uçurtma Şenliği düzenlendi

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" sloganıyla düzenlenen şenlikte; oyunlar, çeşitli etkinlikler ve uçurtma uçurma organizasyonları yapıldı. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, çocukların sağlıklı ve bağımsız bireyler olarak yetişmesine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, programa katılım sağlayan tüm çocuklara, ailelere ve emeği geçen kurum ile gönüllülere teşekkür etti.