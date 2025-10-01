Yeşilay: 'Kısa yoldan kaybetmenin en garanti yolu: Kumar'

  • Haberler
Yeşilay tarafından bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla yapılan paylaşımda şans oyunu adı altında sunulan ve kısa yoldan para kazanma vaat eden kumarın hayatı tükettiği vurgulandı. Öte yandan kumar bağımlılarının partnerlerinin yüzde 37'sinin şiddet gördüğü açıklandı.

Yeşilay tarafından şans oyunu adıyla sunulan ve kısa yoldan para kazanma vaadiyle insanları cezbeden kumarın, aslında hayatları tükettiği vurgulanarak farkındalık oluşturmak amacıyla uyarılarda bulunuldu. Öte yandan kumar bağımlılarının partnerlerinin yüzde 37’sinin şiddet gördüğü açıklandı. Yapılan açıklamada, “Her kumar bağımlısı, en az 6–10 kişiyi dolaylı olarak etkiliyor. Kumar bağımlılarının partnerlerinin yüzde 37’si şiddet görüyor. Norveç’te kumar bağımlıların boşanma oranı genel nüfusa göre yüzde 5 daha fazla.
DSÖ’ye göre, kumar bağımlılarının yüzde 20’si intihar girişiminde bulunuyor.
Kumar bağımlılarında depresyon, anksiyete ile sigara ve alkol kullanımı daha yaygın görülüyor” denildi.

