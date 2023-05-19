Yeşilay Spor Kulübü'nden '19 Mayıs' tırmanışı
Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.
- 19.05.2023 15:38
- Güncelleme: 19.05.2023 17:59
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı’nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri’de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yeşilay Spor Kulübü de, Kayseri Atlıspor Kulübü işbirliğinde Ali Dağı’na atlı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve beraberindekiler, dağın zirvesinde Yeşilay Bayrağı açtı.
Çifçi, tırmanışa katılan sporculara da teşekkür etti.
İHA
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