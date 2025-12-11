Yeşilay Şube Başkanı Çifçi,'Bağımlılıkla mücadelede yaptığımız tedavi metodunun en önemli özelliği gizlilik esası olması'

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Sağlık Olsun" programına katılarak, moderatör Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner'in sorularını yanıtladı.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Rehabilitasyon Merkezi’nde danışanların tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Çifçi; “Bu yıl mart ayında rehabilitasyon merkezimizin açılışını yaptık. İlk danışanlarımızı da Mayıs ayında almaya başladık. Danışanlarımızın altı aylık bir tedavi süreci var. Tabii bu tedavi süreçleri, bunları devamlı anlatıyoruz ama bıkmadan, usanmadan yine anlatmalıyız, anlatmak istiyorum. Bizim rehabilitasyon merkezimizden önce tedavi süreçlerimiz YEDAM'larımızla başlıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden. 115 numaralı bir hattımız var. 24 saat arandığında bir Yeşilay psikoloğunun telefonu açacağı bir hat. Tamamen ücretsiz. Bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz 81 ilimizde mevcut. Bir bağımlı, bağımlı yakını, bu beş bağımlılıkla alakalı ya da herhangi bir sebepten gerçekten kendini bağımlılık noktasında kötü hissettiği, "Ya acaba olur mu? Bir arayayım acaba ne olacak?" diye bile arayacağı bir hat burası. Aradığında gerek kendisi gerek ailesinden birisi bağımlıysa öncelikle sıcağı sıcağına psikolojik destek imkânı alıyor. Daha sonrasında yüz yüze görüşme talep ederse hemen bulunduğu şehirde randevusu ayarlanıyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Süreç orada başladıktan sonra eğer ki rehabilitasyon merkezine yatması gerekecek bir durum varsa orada o süreci başlatıyoruz ve rehabilitasyon merkezi şartlarını yerine getirmesini bekliyoruz. En önemli şartımız ne? Üç haftalık bir temiz kalma süreci. Çünkü bunun vücuttan atılması, tamamen o yoksunluk belirtilerinin gitmesi üç haftalık bir zaman alıyor. Orada gerekli testler yapılıyor.” diye konuştu.

Tedavi sürecinde gizliliğe önem verdiklerini belirten Başkan Çifçi; “Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bağımlılıkla mücadelede yaptığımız tedavi metodunun en önemli özelliği gizlilik esası olması. Bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize gelenler, 115'i arayanlar, rehabilitasyon merkezimizde yatanlar hiçbir şekilde resmî kayıtlarda isimleri yer almamaktadır, hiç kimseyle paylaşılmamaktadır. Merkezimizde yatan, ismen birbirimizi tanıdığımız, ben şube başkanı olduğum için gittikçe, geldikçe ziyaret edip konuştuğumuz kardeşlerimizin soyisimlerini bilmem. Keza orada aslında benimle bile paylaşılmayan tedavi süreçleri vardır. O kadar önemsiyoruz oradaki gizlilik esasını. Çünkü tedavinin en zor taraflarından birisi de fişlenme korkusu. "Ya bu duyulur, edilir" korkusuyla tedaviye yanaşmayan çok fazla bağımlı bireyimiz var. Bunun önüne geçmek adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İkincisi de tamamen ücretsiz. 115 de ücretsiz, YEDAM da ücretsiz, rehabilitasyon merkezimiz de ücretsiz” ifadelerini kullandı.