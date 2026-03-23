Yeşilay Şubesi'nden alkollü sürücünün neden olduğu kaza ile ilgili açıklama

Genç yaşta, meslek hayatına adım atmaya hazırlanan Yaren Mercan'ın kaybı, ailesi ve yakınları için büyük bir acı kaynağı oldu. Yeşilay Kayseri Şubesi, yaptığı açıklamada, "Hayatının baharında yaşanan bu kayıp, tüm camiamızı derinden sarsmıştır. Şehrimizin ve hüzünlü ailenin acısını paylaşıyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamında toplumun ve gençliğin korunması amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla topyekûn mücadele etmeye devam edeceğiz." denildi.

Ayrıca, sorumlu kişi veya kişilerin etkin bir şekilde hesap vermesi ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için sürecin yakından takip edileceği vurgulandı. Yeşilay Kayseri Şubesi, kamuoyuna bu konuda duyarlılık göstermeye devam edeceğini duyurdu.

Bu üzücü olay, toplumda bağımlılıkların önlenmesi ve güvenli bir trafik bilinci oluşturulması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.