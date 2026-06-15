Yeşilay Ulusal Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Tamamlandı

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından sporcuların katıldığı organizasyonda, atlı dayanıklılık branşında sporcular belirlenen parkurlarda derece elde edebilmek için mücadele etti. Gün boyu süren yarışmalarda sporcular ve atları, dayanıklılık ve performanslarını sergiledi. Yarışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödüller, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Türkiye Binicilik Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

Organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirten yetkililer, yarışmalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmalar, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.