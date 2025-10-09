  • Haberler
Yeşilay ve Gökbörü'den 'Güçlü Adım, Temiz Nefes' sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü

Yeşilay Kayseri ve GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği iş birliği ile ‘Gökbörü ile Güçlü Adım, Yeşilay'la Temiz Nefes’ sloganı ile yürüyüş gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 09:30’da Ali Dağı’nda gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada, “Gelin birlikte temiz havayı soluyalım, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirelim. Sağlıklı yaşam için sen de bizimle yürü” denildi.

Haber Merkezi

