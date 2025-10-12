Yeşilay ve Gökbörü 'Güçlü Adım, Temiz Nefes' sloganıyla yürüdü

  • Haberler
Yeşilay Kayseri ve GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği iş birliği ile 'Gökbörü ile Güçlü Adım, Yeşilay'la Temiz Nefes' sloganı ile yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kayseri Valisi Yardımcısı Ömer Tekeş de katılım sağladı.

Yeşilay Kayseri ve GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği iş birliği ile ‘Gökbörü ile Güçlü Adım, Yeşilay'la Temiz Nefes’ sloganı ile yürüyüş gerçekleştirildi. Ali Dağı’nda gerçekleştirilen etkinlikle sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı. Yürüyüşe Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de katıldı.

