Yeşilay Yahyalı Temsilcisi Kafalı, görevden alındığını duyurdu

Yeşilay Yahyalı İlçe Temsilcisi Akif Kafalı, yaptığı yazılı açıklamada görevden alındığını duyurdu. Göreve ilçenin mülki idare amirinin teklifiyle başladığını hatırlatan Kafalı, görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığı ve gençlerin korunması adına sorumlulukla çalıştığını belirtti.

Kafalı, yaklaşık 3 yıl boyunca yürüttüğü görevin gönüllülük esasıyla, hiçbir beklenti içine girmeden ve büyük bir fedakarlıkla yürütüldüğünü belirterek, alınan kararın hem emeği hem de verilen mücadeleyi hiçe saydığını ifade etti.

Akif Kafalı, “Toplum yararına yürütülen bir görevin, hiçbir açıklama yapılmadan ve hiçbir gerekçe sunulmadan sona erdirilmesi kabul edilemez. Bu sadece şahsıma değil, gönüllülük ruhuna da vurulmuş bir darbedir” dedi.

Tüm yaşananlara rağmen bağımlılıkla mücadele konusundaki duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Kafalı, “Görev elimden alınmış olabilir; ancak gençlerimiz ve toplumumuz için verdiğimiz mücadele bitmemiştir” diye konuştu.

