  • Yeşilay Yahyalı Temsilcisi Kafalı, görevden alındığını duyurdu

Yaklaşık 3 yıldır Yeşilay Yahyalı İlçe Temsilciliği görevini yürüten Akif Kafalı, görevine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verildiğini açıklayarak, karara tepki gösterdi.

Mehmet AKCAN

Yeşilay Yahyalı İlçe Temsilcisi Akif Kafalı, yaptığı yazılı açıklamada görevden alındığını duyurdu. Göreve ilçenin mülki idare amirinin teklifiyle başladığını hatırlatan Kafalı, görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığı ve gençlerin korunması adına sorumlulukla çalıştığını belirtti.

Kafalı, yaklaşık 3 yıl boyunca yürüttüğü görevin gönüllülük esasıyla, hiçbir beklenti içine girmeden ve büyük bir fedakarlıkla yürütüldüğünü belirterek, alınan kararın hem emeği hem de verilen mücadeleyi hiçe saydığını ifade etti.
Akif Kafalı, “Toplum yararına yürütülen bir görevin, hiçbir açıklama yapılmadan ve hiçbir gerekçe sunulmadan sona erdirilmesi kabul edilemez. Bu sadece şahsıma değil, gönüllülük ruhuna da vurulmuş bir darbedir” dedi. 

Tüm yaşananlara rağmen bağımlılıkla mücadele konusundaki duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Kafalı, “Görev elimden alınmış olabilir; ancak gençlerimiz ve toplumumuz için verdiğimiz mücadele bitmemiştir” diye konuştu.
(RHA)

Mehmet AKCAN

Bakmadan Geçme

CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava yine ertelendi
CHP’li Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava yine ertelendi
Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Meydanı, işletmelerden temizlendi
Cumhuriyet Meydanı, işletmelerden temizlendi
KOBİ'lere Yönelik 260 Milyon TL'lik Yeşil Geçiş Destek Programı İlan Edildi
KOBİ'lere Yönelik 260 Milyon TL'lik Yeşil Geçiş Destek Programı İlan Edildi
ERÜ'de PET - BT Ünitesi Yenileniyor
ERÜ'de PET - BT Ünitesi Yenileniyor
'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
