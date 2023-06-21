Yeşilaycı gençler Çanakkale yolcusu

Melikgazi Belediyesi, 'Milli Değerlerimiz Çanakkale' adlı konferansında çekilişle katılmaya hak kazanan gençleri milli ve tarih şuurunu geliştirmek amacıyla İstanbul ve Çanakkale Kültür Gezisine gönderdi.

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  • 21.06.2023 14:13
  • Güncelleme: 21.06.2023 15:33
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Yeşilaycı gençler Çanakkale yolcusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ‘Milli Değerlerimiz Çanakkale’ adlı konferansında çekilişle katılmaya hak kazanan gençleri milli ve tarih şuurunu geliştirmek amacıyla İstanbul ve Çanakkale Kültür Gezisine gönderdi.

Gençleri belediye önünden hareket eden otobüsle Çanakkale’ye uğurlayan Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Yüksel, “Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli manevi değerlere sahip olmalarını, güzel bir tarih bilinci edinmelerini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimizi şimdi İstanbul ve Çanakkale’ye uğurluyoruz. İnşallah 2 gün boyunca orada gezecek, ziyaretlerde bulunacaklar. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan belediye Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Yeşilay Kayseri Şube Başkanımız Mehmet Çifçi Beye, öğrencilere gezi boyunca rehberlik edecek olan öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci Hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise, “Melikgazi Belediyemizle işbirliği çerçevesinde yapmış olduğumuz ‘Milli Değerlerimiz Çanakkale’ adlı konferansınızın neticesinde çekilişle belirlediğimiz Yeşilaycı gençlerimizi Melikgazi Belediyemizin planladığı Çanakkale gezisine dahil ettik. Bu işbirliğinden dolayı Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizi şimdi yolcu ediyoruz. Milli değerlerine sahip çıkan bireylerin bağımlılıkla mücadelede de çok etkin olacağına her zaman inanıyoruz. İnşallah onlar için çok etkili olacak güzel faydalı bir gezi olacak. Kazasız belasız gidip gelmelerini temenni ediyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum” diye konuştu.

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İHA

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