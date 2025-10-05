  • Haberler
Yeşileko Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Demir, Bakan Yerlikaya'dan ödül aldı

110. MUSİAD Genel İdare Kurulu toplantısı Kayseri'de gerçekleşirken programın sponsorlarından Yeşileko Plastik Hammadde Yönetim Kurulu Başkanı Enes Demir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ödül aldı.

110.MUSİAD Genel İdare Kurulu toplantısı Kayseri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışı şubelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen oturumlarda, ekonomik kalkınma sürecine katkı sunacak yeni yol haritaları üzerine istişarelerde bulunuldu.
Geçtiğimiz gün program kapsamında düzenlenen galaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

YEŞİLEKO PLASTİK’E ÖDÜL
Kayseri’de uzun yıllardır birinci sınıf ham madde temininde geniş ürün yelpazesine sahip olan ve geri dönüşüm plastik ham madde ihtiyaçlarını da karşılayan Yeşileko Plastik Hammadde, programdan ödülle döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleşen programda, Yeşileko Plastik Hammadde Yönetim Kurulu Başkanı Enes Demir, ödülü Bakan Ali Yerlikaya’dan aldı. Yeşileko Plastik Hammadde, aynı zamanda düzenlenen programın sponsorları arasında yer aldı.

Haber Merkezi

