  • Yeşilhisar'a 10 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı

Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı Mahallesi'nde 10 milyon TL değerinde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, sıcak asfalt serim işlemleri öncesinde yol altyapı çalışmaları tamamlandı.

Yatırım, Musahacılı Mahallesi sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşmasını hedefliyor. Mahalleli, bu çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Yahyalı-Yeşilhisar yolundan Musahacılı Mahalle merkezine giden 4 km uzunluğundaki yolda, mevcut asfalt freze makineleriyle kazınarak elde edilen eski asfalt, bölgedeki arazi yollarında değerlendirilecek. Yolda ayrıca, kırma taş temel malzemesi serilerek sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyon 400 bin TL olarak belirlenirken, bu yatırımın mahalleye ulaşım konforunu önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki hizmet kalitesini kırsal alanlara taşımaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

