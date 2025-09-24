Yeşilhisar’a Kültür Evi açıldı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede yapımı süren/tamamlanan yapılar hakkında bilgiler verdi. Taşyapan, yeni belediye binasının yapımı ile ilgili, “Belediye binamızın yapımını bu yılın sonuna bitirmeyi hedefledik. İnce işler uzarsa baharda taşınacağız diyoruz. Hiç bizde acelecilik olmaz ama sağlam gidelim düşüncesindeyiz.6 Şubat depremlerinde malum olduğu üzere ağır hasar alan belediye binamızı geçen yıl yıkımlarını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde de ihalesini yaptık. Hızlı bir şekilde, şu anda 350 metrekare gibi bir alanda hizmet veriyoruz malumunuz. İnşallah buraya geldiğimizde bin metrekareye yakın bir alanı kullanacağız. Binanın altında hak sahibi dükkanlarımız vardı, onları da yine vatandaşlarımıza vereceğiz. Çarşımıza, merkezimize, meydanımıza, halkımızın kolay ulaşabileceği noktaya belediye binamızı ulaştıracağız, yetiştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Taşyapan yapımı süren yapılarla ilgili, “Tarım, turizm ilçesiyiz ve tarihi bir ilçeyiz. Elbette tarihi ilçe olmanın adına da bölgemizde bir konağımızı tamir ettik. Necip Fazıl Kısakürek Yeşilhisar Kültür Evi olarak şu anda işletmesini açtık. Hemen sağ tarafımızda da Osmanlı döneminde 1600'lerde yapılmış bir tarihi hamamımız var. Buranın da restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yıl içerisinde 2-3 aya kadar buranın da hizmete açılması yönünde. Hamam olarak açmayacağız. Burası da bir fonksiyon yükleyerek halkımızın hizmetinde belki bir kitap kafe şeklinde olması düşüncemiz var. İlçemize onun da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.