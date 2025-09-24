Yeşilhisar'a yeni çarşı yapılıyor

Esnaflara yeni iş yerleri kazandırdıklarını ve ilçeyi canlandırmaya gayret ettiklerini ifade eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'Buranın da yıkımını tamamladık, projelerini tamamladık. Kurul projeleri tamamlandı, Buraya da iki katlı bir çarşı yapacağız. Yaklaşık 40 adet dükkan sığacak içine. Bunları da esnaflarımıza yeni iş yerleri kazandırmak şekliyle ilçemizi canlandırmaya gayret ediyoruz' dedi.

Yeşilhisar'a yeni çarşı yapılıyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisarda esnaflara yönelik yapılacak çarşı hakkında bilgiler verdi.  Esnaflara yeni iş yerleri kazandırdıklarını ve ilçeyi canlandırmaya gayret ettiklerini ifade eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan çarşı dönüşümü. Bizde her türlü dönüşüm var. Onun için Yeşilhisar'ımızın da her noktası inşaat halinde. Burada da esnaflarımızın kullanmış olduğu eski müftülük binası, hal binası diye de bildikleri binanın depremde ağır hasarlı binalardan biri de bu noktaydı. Buranın da yıkımını tamamladık, projelerini tamamladık. Kurul projeleri tamamlandı, Buraya da iki katlı bir çarşı yapacağız. Yaklaşık 40 adet dükkan sığacak içine. Bunları da esnaflarımıza yeni iş yerleri kazandırmak şekliyle ilçemizi canlandırmaya gayret ediyoruz” İfadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilhisar'a yeni çarşı yapılıyor
Yeşilhisar’a yeni çarşı yapılıyor
Moğol emiri Hatıroğlu Eşref Bey'in Kayseri'deki yapısı: Hatıroğlu Cami
Moğol emiri Hatıroğlu Eşref Bey’in Kayseri’deki yapısı: Hatıroğlu Cami
Yeşilhisar'a Kültür Evi açıldı
Yeşilhisar’a Kültür Evi açıldı
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kayseri'deki 185 şirkete idari ceza uyguladı: İşte O Şirketler
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kayseri’deki 185 şirkete idari ceza uyguladı: İşte O Şirketler
Talas'ta Deprem Tatbikatına Tam Not
Talas'ta Deprem Tatbikatına Tam Not
Hulusi Akar'dan Filistin Devleti Tanıma Çağrısı
Hulusi Akar'dan Filistin Devleti Tanıma Çağrısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!