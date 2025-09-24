Yeşilhisar’a yeni çarşı yapılıyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisarda esnaflara yönelik yapılacak çarşı hakkında bilgiler verdi. Esnaflara yeni iş yerleri kazandırdıklarını ve ilçeyi canlandırmaya gayret ettiklerini ifade eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan çarşı dönüşümü. Bizde her türlü dönüşüm var. Onun için Yeşilhisar'ımızın da her noktası inşaat halinde. Burada da esnaflarımızın kullanmış olduğu eski müftülük binası, hal binası diye de bildikleri binanın depremde ağır hasarlı binalardan biri de bu noktaydı. Buranın da yıkımını tamamladık, projelerini tamamladık. Kurul projeleri tamamlandı, Buraya da iki katlı bir çarşı yapacağız. Yaklaşık 40 adet dükkan sığacak içine. Bunları da esnaflarımıza yeni iş yerleri kazandırmak şekliyle ilçemizi canlandırmaya gayret ediyoruz” İfadelerinde bulundu.