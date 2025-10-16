  • Haberler
  • Gündem
  • Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, okullara saat hediye etti

Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, okullara saat hediye etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda okullarda 'Zilsiz Ders' uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Yeşilhisar Belediyesi de bu yeniliğe destek vermek amacıyla ilçe merkezi ve kırsalındaki tüm okullara saat hediye etti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, okullara saat hediye etti

Belediye Başkanı Halit Taşyapan, bu hediyelerle çocukların zaman kavramını daha iyi anlamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Taşyapan, "Zaman, hayatımızın önemli bir parçası. Çocuklarımıza bu kavramı erken yaşta öğretmek, onların gelecekteki yaşamlarında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Hediye edilen duvar saatleri, okullarda eğitim gören öğrencilerin zaman yönetimini öğrenmelerine yardımcı olacak. Bu uygulama, eğitimde yenilikçi adımlar atarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
'Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var'
“Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var”
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!