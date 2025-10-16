Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, okullara saat hediye etti
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda okullarda 'Zilsiz Ders' uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Yeşilhisar Belediyesi de bu yeniliğe destek vermek amacıyla ilçe merkezi ve kırsalındaki tüm okullara saat hediye etti.
Belediye Başkanı Halit Taşyapan, bu hediyelerle çocukların zaman kavramını daha iyi anlamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Taşyapan, "Zaman, hayatımızın önemli bir parçası. Çocuklarımıza bu kavramı erken yaşta öğretmek, onların gelecekteki yaşamlarında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
Hediye edilen duvar saatleri, okullarda eğitim gören öğrencilerin zaman yönetimini öğrenmelerine yardımcı olacak. Bu uygulama, eğitimde yenilikçi adımlar atarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.