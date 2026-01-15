  • Haberler
  • Gündem
  • Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mehmet Karakaş arasında belediye bünyesinde çalışan memurlar için sosyal denge tazminatını içeren sözleşme imzalandı.

Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan belediye bünyesinde çalışan memurlar için sosyal denge tazminatını içeren sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Başkan Taşyapan, “Belediyemiz bünyesinde çalışan memurlarımızın sosyal denge tazminatını içeren sözleşmeyi BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mehmet Karakaş ile imzaladık. Memurlarımıza ve ailelerine yeni sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, sağlıklı günlerde harcamalarını Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Drift atan sürücülere ceza
Drift atan sürücülere ceza
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!