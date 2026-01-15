Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mehmet Karakaş arasında belediye bünyesinde çalışan memurlar için sosyal denge tazminatını içeren sözleşme imzalandı.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan belediye bünyesinde çalışan memurlar için sosyal denge tazminatını içeren sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Başkan Taşyapan, “Belediyemiz bünyesinde çalışan memurlarımızın sosyal denge tazminatını içeren sözleşmeyi BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mehmet Karakaş ile imzaladık. Memurlarımıza ve ailelerine yeni sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, sağlıklı günlerde harcamalarını Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.