Yeşilhisar Belediyesi'nden Muharrem ayında aşure ikramı

Yeşilhisar Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Camii'nde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure dağıtımına İlçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan katıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan; "Muharrem ayı içerisindeyiz. Mübarek günlerin elbette işaretlerinden biri de aşure ikram etmek. Biz de belediye olarak bugün cuma namazı çıkışında cemaate aşure ikram edelim dedik. İnşallah birlik beraberliğe vesile olsun. İlçemizin, ülkemizin kalkınmasına vesile olsun bu birlik beraberlikle diyorum. Elbette bu manevi günlerin feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi de Rabbim cümlemize nasip eylesin. Afiyet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.