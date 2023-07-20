Yeşilhisar çiftçisinin beklediği projede sona geliniyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Develi 2. Merhale Sol Sahil (Yeşilhisar Ovası) Sulama Projesini Yeşilhisarlı 30’a yakın çiftçi ile birlikte ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Taşyapan “2.5 metre çapında, 13.65 metre uzunluğundaki anaboru alımının yapıldığı projede 27 kilometrelik döşeme çalışmaları Musahacılı Mahallemiz sınırlarında devam etmektedir.İnşallah projenin tamamlanmasıyla birlikte sulama hattı ihaleside yapılacak olup, ilçemiz arazisinde proje tamamlanmış olacak. Bu projenin hızlanmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ve siyasi büyüklerimize teşekkürlerimi arz ederim” İfadelerini kullandı.