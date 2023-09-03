Yeşilhisar’da 17 bin metrekare tarımsal kurutma alanı yapımı tamamlandı

Yeşilhisar ilçesinde tarıma ve çiftçiye verilen destekler ve çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ilçede tarımsal kurutma alanı yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor. Tarıma ve üretime önem verdiklerini belirten Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, “Çiftçilerin hasat döneminde ayçekirdeği, kabak çekirdeği, fasulye gibi ürünlerini kurutmaları için yapılan beton zemin çalışması aralıksız sürüyor. Toplamda 17.000 m² alanın yapımı tamamlanmış oldu. Çiftçilerimize hayırlı, berekete vesile olsun inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.