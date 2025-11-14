Yeşilhisar’da 3. Etap TOKİ konutları teslim tarihleri belli oldu

Yeşilhisar ilçesi Kılcan Mahallesi 3. Etap 236 adet konut projesinde yer alan konutların teslim tarihleri belli oldu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Hak sahiplerimize hayırlı olsun, güle güle otursunlar” ifadelerini kullandı.

236 adet konut, 17 Kasım – 05 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kılcan Mahallesi 3. Etap 236 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri, 17 Kasım – 05 Aralık 2025 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde projenin müşavir firması olan, "Prokon Müh. Ve Müş A.Ş." aracılığıyla Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kılcan Mahallesi 3. Etap 236 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarı, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

Konut tesliminde konut alıcılarının yanında getirmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz” ifadeleri yer aldı.