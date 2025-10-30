Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi
Yeşilhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Cevizli Çarşı Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, temel atma törenine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sabah mesaimize Cevizli Çarşı projemizin temel atma programı ile başladık. Projemiz kapsamında toplam 40 dükkanı ilçemize kazandırmış olacağız. Rabbim yardımcımız olsun. Ardından kıymetli esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Metin Dedeoğlu kardeşimize de işyerindeki çay ikramı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.