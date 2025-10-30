Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi

Yeşilhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Cevizli Çarşı Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan: 'Projemiz kapsamında toplam 40 dükkanı ilçemize kazandırmış olacağız' dedi.

Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi

Yeşilhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Cevizli Çarşı Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, temel atma törenine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sabah mesaimize Cevizli Çarşı projemizin temel atma programı ile başladık. Projemiz kapsamında toplam 40 dükkanı ilçemize kazandırmış olacağız. Rabbim yardımcımız olsun. Ardından kıymetli esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Metin Dedeoğlu kardeşimize de işyerindeki çay ikramı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Melikgazi’de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı
İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı
Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi
Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi
Eğitmen Taştan, 'Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez'
Eğitmen Taştan, “Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!