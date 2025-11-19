Yeşilhisar'da 6 yıl içerisinde toplamda 432 konut inşa edildi

Konuyla ilgili Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan; sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, ilçeye son 6 yıl içerisinde toplamda 196 kentsel dönüşüm, 236 adet TOKİ konutları olmak üzere 432 konutun inşa edildiğini söyledi ve “4. Etap TOKİ konutlarının yapımıyla bu sayı 590’a ulaşacak. Bu süreçte taleplerimizi geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.