Yeşilhisar'da 6 yıl içerisinde toplamda 432 konut inşa edildi

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla 3. Etap TOKİ Konutları'nın teslim edilmeye devam edildiğini belirterek '6 yılda, 196 adet Kentsel Dönüşüm, 236 adet TOKİ konutları ile toplam 432 konutu ilçemize kazandırdık' dedi. Yeşilhisar'da 3. Etap TOKİ Konutları kapsamında inşa edilen 236 konutun teslimatı devam ediyor.

Konuyla ilgili Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan; sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, ilçeye son 6 yıl içerisinde toplamda 196 kentsel dönüşüm, 236 adet TOKİ konutları olmak üzere 432 konutun inşa edildiğini söyledi ve “4. Etap TOKİ konutlarının yapımıyla bu sayı 590’a ulaşacak. Bu süreçte taleplerimizi geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

