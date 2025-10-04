Yeşilhisar'da 9 ülkeye ihraç edilen kurutmalık domates hasadında sona gelindi

  • Haberler
Yeşilhisar ilçesinde 9 farklı ülkeye ihraç edilen kurutmalık domateslerin hasadında sona gelindi. domates üreticisi Yusuf Demirel, sezonun son kırımlarını yaptıklarını ve domatesleri kurutmaya bıraktıklarını ifade ederek, 'Sergilerimizi topladıktan sonra gelecek sezon için hazırlıklarımıza başlayacağız. Başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiğimiz kurutmalık domateslerimiz oldukça popüler' dedi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 9 farklı ülkeye ihraç edilen kurutmalık domateslerin hasadında sona gelindi. İlçede uzun yıllardır kurutmalık domates üretimi ve ihracatı yapan domates üreticisi Yusuf Demirel, sezonun son kırımlarını yaptıklarını belirterek ürünleri kurutmaya bıraktıklarını söyledi. Demirel, “Sergilerimizi topladıktan sonra gelecek sezon için hazırlıklarımıza başlayacağız. Başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiğimiz kurutmalık domateslerimiz oldukça popüler. Bunun en büyük sebebi ise Erciyes’in gece ve gündüz sıcaklık farkının ürünün lezzetini ve kalitesini artırmasıdır. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli yıllar diliyorum.” dedi.

Yeşilhisar’da her yıl tonlarca domates kurutularak hem yurt içi piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İlçenin iklimi ve verimli toprakları sayesinde üretilen domatesler, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

