Yeşilhisar’da ‘Ailem Benim Her Şeyim’ konulu seminer düzenlendi

Yeşilhisar ilçesi KAYMEK’te ‘Ailem Benim Her Şeyim’ konulu seminer düzenledi. Seminere, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, hocalar ve vatandaşlar katıldı. Seminerde Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer moderatörlük yaparak, davetlilere bilgiler verdi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir seminer gerçekleştiğini vurgulayarak, “İlçemizde çok verimli bir seminer gerçekleşti. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamalarını yaptı.