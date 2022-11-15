Yeşilhisar'da arpa dan sonra ikinci ürün denemesi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir çiftçi tarlasından iki hasat kaldırdı. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Yeşilhisar Bölge çiftçisi Adem Öner'in tarlasında arpa hasadından sonra 2'nci ürün şekerpancarı ekim denemesi yaptı.

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  • 15.11.2022 14:00
  • Güncelleme: 15.11.2022 14:00
Yeşilhisar'da arpa dan sonra ikinci ürün denemesi

Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü İsmail Türkarslan ve Pancar Bölge Şefi Sabit Zengin, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Yeşilhisar Bölge çiftçisi Adem Öner’in tarlasında arpa hasadından sonra 2’nci ürün şekerpancarı ekim denemesini yerinde inceledi. 

Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Türkarslan, “Fabrikalarımızın hem uzun süreli çalışması hem de ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanması adına önemli bir gelişme oldu” dedi. 

Çiftçi Adem Öner ise “İlçemizde arpa ekiminden sonra deneme amaçlı 9 Temmuz’da şekerpancarı ekimi gerçekleştirdim ve güzel sonuçlar aldım. İlçemizin iklimi yılda iki ürün ekimine müsait hale geldi. Dönümden 6-7 ton ürün hasadı bekliyorum. Şu anda şeker oranı ölçümü için buradayız. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Akay başta olmak üzere Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürümüz, Pancar Bölge şefimiz ve bütün personele teşekkür ederim. Allah tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar nasip etsin ağız tadı ile yemeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

1ha

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