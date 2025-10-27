Yeşilhisar'da asfalt çalışmaları tamamlandı

Yeşilhisar Belediyesi tarafından kırsaldan merkeze asfalt çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'İlçemizin kırsal ve merkez bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda asfalt çalışmalarımızı tamamladık' dedi.

Yeşilhisar Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsal bölgelerden merkeze yürütülen asfalt çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Kırsal mahalle yolları genişletme ve asfaltlama çalışmaları kapsamında Gülbayır- Kavak ve Kavak-Devlet yolu bağlantısı sathi kaplama asfalt çalışması genişletilerek tamamlandı. Musahacılı Mahallesi anayol bağlantısında toplam 4 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Kuşçu anayol bağlantısı kapsamında ise 2 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Kayadibi Mahallesinde baraja giden yolda da sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı.İlçe merkezinde ise Yavuzselim, Mahmudiye ve Beyleryukarı Mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarda sıcak asfalt yol çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Ovaçiftlik Mahallesi, Sultansazlığı girişi, Kovalı-Çadırkaya arası asfalt çalışması için zemin hazırlama çalışmaları sürüyor.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ”İlçemizin kırsal ve merkez bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda asfalt çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

